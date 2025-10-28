انخفاض مفاجئ من سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم .. وهذا السعر في البنوك

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 تراجعاً طفيفاً في التعاملات المصرفية المصرية، مسجلاً انخفاضاً محدوداً أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك المحلية، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري مصثظث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تداولات هادئة في سوق الصرف المصري

سجلت تعاملات العملة الأمريكية نطاقاً تداولياً ضيقاً خلال جلسة اليوم، في ظل توازن ملحوظ بين قوى العرض والطلب على العملات الأجنبية. ويظل المستثمرون في حالة ترقب حذرة لأي تطورات محتملة في السياسات النقدية العالمية، خاصة من الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تؤثر على اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

محركات التعافي النسبي للعملة المصرية

يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن هذا التحسن النسبي في أداء الجنيه المصري يعكس تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعوماً بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قنوات متعددة، أبرزها:

انتعاش قطاع السياحة وزيادة الإيرادات

تحسن أداء الصادرات غير البترولية

استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة والسندات الحكومية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أظهرت أحدث تحديثات البنك المركزي المصري تسجيل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند:

سعر الشراء: 47.38 جنيه مصري

سعر البيع: 47.48 جنيه مصري

ويؤكد هذا المستوى استمرار الاتجاه الهبوطي الخفيف للعملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع الحالي.

مقارنة أسعار الصرف بين البنوك الرئيسية

سجلت البنوك المصرية مستويات متقاربة جداً لسعر الصرف، مما يعكس حالة الاستقرار التي يشهدها السوق:

البنك الأهلي المصري: 47.40 جنيه للشراء - 47.50 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.40 جنيه للشراء - 47.50 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.40 جنيه للشراء - 47.50 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 47.40 جنيه للشراء - 47.50 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.40 جنيه للشراء - 47.50 جنيه للبيع

تداولات العملات العربية مقابل الجنيه المصري

سجلت العملات العربية أداءً متشابهاً خلال تعاملات اليوم:

الريال السعودي:

البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء - 12.67 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.64 جنيه للشراء - 12.65 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي:

البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء - 12.63 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.90 جنيه للشراء - 12.93 جنيه للبيع

يظل سعر الدولار اليوم محط أنظار المصريين بسبب تأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية والمستوردة في السوق المحلية، حيث يمثل مؤشراً رئيسياً لمستوى المعيشة والتضخم في البلاد.