الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد نظام الإقامة في السعودية 2025 تغييرات شاملة تعكس مسار التطوير المستمر الذي تنتهجه المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف تحسين بيئة الإقامة والعمل وجذب الكفاءات العالمية . ويأتي هذا النظام بمثابة ركيزة أساسية تمنح المقيمين استقرارًا قانونيًا واقتصاديًا، وتفتح أمامهم فرصًا أوسع للاستثمار والعمل في سوق سعودي واعد ومتنامٍ ثنقثذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرض قرار مفاجئ من الجوازات السعودية بتعديلات في نظام تجديد الإقامة: ماهي والرسوم والشروط الجديدة؟

الرسوم الجديدة لتجديد الإقامة في السعودية 2025

أعلنت الجهات الرسمية في المملكة عن تعديلات حديثة تخص رسوم تجديد الإقامة 2025، وذلك لتتناسب مع التطورات الاقتصادية والتنظيمية الجديدة. وجاءت الرسوم المحدثة كما يلي:

الفئة قيمة الرسوم الملاحظات

العاملون في المنازل 600 ريال سنويًا يُجدد سنويًا عبر منصة أبشر

العاملون في القطاع الخاص حوالي 650 ريال سنويًا تختلف الرسوم بحسب نوع المهنة والمنشأة

المرافقون (الزوجة والأبناء) 400 ريال شهريًا لكل فرد يمكن الدفع بشكل جزئي بعد الحصول على الموافقة الرسمية

تنويه: قد تتغير الرسوم في أي وقت وفق التحديثات الرسمية، لذا يُنصح بالتحقق من القيمة النهائية أثناء الدفع عبر منصة أبشر.

العقوبات المترتبة على تأخير تجديد الإقامة

يُعتبر التأخير في تجديد الإقامة في السعودية 2025 مخالفة تستوجب الغرامة وربما الترحيل، إذ تحرص السلطات على الالتزام الصارم بالنظام. وتأتي العقوبات على النحو التالي:

غرامة قدرها 500 ريال بعد شهر من انتهاء الإقامة.

غرامة تصل إلى 1000 ريال بعد مرور شهرين دون التجديد.

الترحيل النهائي من المملكة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء دون تجديد.

خطوات التقديم على الإقامة أو تجديدها في السعودية 2025

وفرت المنصات الحكومية خدمة رقمية متكاملة لتقديم أو تجديد الإقامة في السعودية بشكل إلكتروني دون الحاجة للمراجعة الميدانية. ويمكن تنفيذ العملية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الإقامة المميزة الإلكترونية.

إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات بدقة تامة.

رفع المستندات المطلوبة ودفع الرسوم إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب حتى صدور الموافقة النهائية.

الجنسيات والفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية

حرصت الحكومة السعودية على دعم بعض الفئات والجنسيات من خلال إعفائهم من رسوم الإقامة، مراعاةً لظروفهم الإنسانية أو تعزيزًا للعلاقات الثنائية مع بلدانهم. وتشمل قائمة الإعفاء:

الجنسيات المشمولة بالإعفاء:

الفلسطينيون: دعمًا للأوضاع الإنسانية.

الأردنيون: وفق اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين.

المصريون: العاملون في قطاعات محددة ضمن ضوابط معينة.

السودانيون: ضمن جهود المملكة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

التونسيون: تعزيزًا للعلاقات الدبلوماسية الثنائية.

فئات أخرى معفاة من الرسوم:

زوجات المواطنين السعوديين غير السعوديات.

الطلاب الحاصلون على منح دراسية رسمية.

المتدربون العسكريون من الدول الصديقة.

أبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي (فيما يخص رسوم نقل الخدمات).

شروط الحصول على الإعفاء من رسوم الإقامة

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من الإعفاء من رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2025، وتشمل ما يلي:

تقديم مستندات رسمية تثبت الانتماء إلى الفئات أو الجنسيات المعفاة.

الالتزام الكامل بالقوانين السعودية.

تجديد الإقامة في الوقت المحدد لتجنب الغرامات.

إجراءات التقديم على الإعفاء:

مراجعة إدارة الجوازات السعودية وتقديم طلب رسمي.

إرفاق المستندات المعتمدة والموقعة من الجهات الرسمية.

متابعة الطلب إلكترونيًا حتى صدور القرار النهائي بالإعفاء.

تأتي هذه الإعفاءات ضمن النهج الإنساني والدبلوماسي الذي تتبعه المملكة، تأكيدًا على حرصها على تسهيل حياة المقيمين ودعمهم بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

شروط الحصول على الإقامة في السعودية 2025

حددت اللوائح التنفيذية لنظام الإقامة الجديد لعام 2025 جملة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الإقامة الدائمة أو المميزة في السعودية، وهي:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول.

إثبات القدرة المالية الكافية عبر أرصدة أو استثمارات معتمدة.

سجل جنائي نظيف وخالٍ من أي مخالفات.

الخلو من الأمراض المعدية أو المزمنة التي تمنع الإقامة.

الإقامة النظامية داخل المملكة عند التقديم (في حال كان المقيم داخل البلاد).

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

إن تجديد الإقامة في السعودية 2025 يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمقيمين، وضمان بيئة عمل واستقرار آمن ومنظم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير المجتمع السعودي.

الأسئلة الشائعة حول تجديد الإقامة في السعودية 2025

كم تبلغ رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2025؟

تبدأ رسوم تجديد الإقامة من 600 ريال سنويًا للعاملين في المنازل، وتصل إلى نحو 650 ريال للعاملين في القطاع الخاص، بينما تبلغ 400 ريال شهريًا للمرافقين.

هل يمكن تجديد الإقامة إلكترونيًا؟

نعم، يمكن تجديد الإقامة عبر منصة أبشر أو من خلال منصة الإقامة المميزة بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية.

ما العقوبة في حال تأخير تجديد الإقامة؟

تفرض غرامة 500 ريال بعد شهر من الانتهاء، وتصل إلى 1000 ريال بعد شهرين، وقد تصل العقوبة إلى الترحيل بعد مرور ثلاثة أشهر دون التجديد.

من هم المعفيون من رسوم تجديد الإقامة في السعودية؟

تشمل قائمة الإعفاء الفلسطينيين، الأردنيين، المصريين في بعض القطاعات، السودانيين، التونسيين، بالإضافة إلى زوجات السعوديين والطلاب الحاصلين على منح رسمية.

ما شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية 2025؟

يُشترط أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري، وسجل نظيف من السوابق، وقدرة مالية كافية، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

هل يمكن تقسيط رسوم تجديد الإقامة؟

نعم، في بعض الحالات يمكن سداد رسوم الإقامة بشكل جزئي بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهة المختصة.