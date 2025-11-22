عودة إمام عاشور.. الأهلى يضرب شبيبة القبائل برباعية فى افتتاح دور المجموعات الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 08:24 مساءً -

حقق فريق الأهلي الفوز على شبيبة القبائل الجزائري أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل ثنائية الأهلي محمود تريزيجيه "هدفين" ومحمد شريف وإمام عاشور.

جاءت بداية المباراة من جانب الأهلي الذي حاول السيطرة على مجريات اللعب في أول ربع ساعة، وسط محاولات قليلة من لاعبي الشبيبة لاختراق دفاع الأهلي، وحاول لاعبو المارد الأحمر فتح ثغرة من الجبهة اليمنى للفريق الأحمر، وجاء أول تهديد للأهلي عن طريق بن شرقي في الدقيقة 11 ولكن تحولت إلى ركنية.

وألغى حكم الراية هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 بتوقيع محمد شريف بداعي التسلل على شريف، بعد جملة رائعة من زيزو ثم بن شرقي وأخيرا شريف في المرمى، وأهدر أليو ديانج فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 25 بعد متابعته لتمريرة زيزو ولعبها فوق العارضة.

وأهدر تريزيجيه فرصة هدف جديد في الدقيقة 26 بعدما تسلم الكرة ودخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه، ولكن جاءت في يد حارس مرمى الشبيبة، استمر ضغط الأهلي في الربع ساعة الأخيرة خاصة من الجبهة اليمنى التي يقودها بن شرقي وزيزو.

هدفان في 3 دقائق

وسجل الأهلي هدف التقدم في مرمى شبيبة القبائل في الدقيقة 36 عن طريق تريزيجيه برأسية متقنة بعد استقبال ركنية من زيزو ووضعها على أقصى يمين حارس الفريق الجزائري، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 39 عن طريق محمد شريف بعدما تلقى تمريرة رائعة من بن شرقي وأهداها بيمناه على يمين الحارس الجزائري.

وهدد تريزيجيه مرمى شببة القبائل في الدقيقة 44، وكاد يسجل الهدف الثالث للأهلي بعدما سدد الكرة بيسراه ولكن أنقذها حارس المرمى، ومنع الأهلي من تسجيل ثالث أهداف، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي 2-0 حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

وتصدى الشناوي لتسديدة لاعب الشبيبة في الدقيقة 52 على مرتين، بعد محاولة لتعديل النتيجة من الفريق الجزائري، وهدد تريزيجيه مرمى شبيبة القبائل بتسديدة رائعة من الجبهة اليسرى وارتطمت بالعارضة ووصلت إلى بن شرقي الذي حاول تسديدها من جديد ولكن تصدى لها الدفاع.

هدف ذاتي

سجل شبيبة القبائل الهدف الأول في مرمى في الأهلي في الدقيقة 57 نتيجة غياب التنسيق بين ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي بعدما وصلت عرضية وتدخل معها ياسر وارتطمت في قدم الشناوي وسكنت الشباك الحمراء.

أجرى الأهلي أول تغييراته في الدقيقة 64 بنزول طاهر محمد طاهر بدلا من محمد شريف، وهدد مروان عطية مرمى الشبيبة بصاروخية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الفريق الجزائري، وفي الدقيقة 68 شن الأهلي هجمة من الجبهة اليسرى وصلت إلى طاهر ومررها إلى كوكا وسددها ولكن جاءت في الشباك من الخارج.

وسدد تريزيجيه تصويبة قوية من الجبهة اليسرى على حدود منطقة جزاء الشبيبة مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب، وتوقف اللعب في الدقيقة 77 لعلاج محمد الشناوي الذي اشتكى من إصابة، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 79 بنزول إمام عاشور ومصطفى شوبير بدلا من زيزو ومحمد الشناوي.