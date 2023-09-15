نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتساءل قطاع عريض من الأشخاص عشاق كرة القدم الأوروبية إلى التعرف على هوية القائمة الخاصة بالمرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية للموسم الكروي الجاري.
متى تنطلق فعاليات الكرة الذهبية؟
ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية، في فرنسا، يوم الإثنين المقبل الموافق 17 من شهر أكتوبر القادم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.
اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية
- 1- فابينيو - ليفربول
- 2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي
- 3- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.
- 4- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.
- 5- كيفن دي بروين - مانشستر سيتي.
- 6- محمد صلاح- ليفربول.
- 7- فيل فودين - مانشستر سيتي.
- 8- داروين نونيز - ليفربول.
- 9- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.
- 10- لويس دياز - ليفربول.
- 11- رياض محرز- مانشستر سيتي.
- 12- كريم بنزيما - ريال مدريد.
- 13- مايك مينيان - ميلان.
- 14- سون هيونج مين - توتنهام.
- 15- دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس.
- 16 - جواو كانسيلو - مانشستر سيتي.
- 17- هاري كين - توتنهام هوتسبير.
- 18- جوشوا كيميتش - بايرن ميونخ.
- 19- لوكا مودريتش - ريال مدريد.
- 20- كاسيميرو - مانشستر يونايتد.
- 21- ليونيل ميسي - انتر ميامي