نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ارتا سولار في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منافسات النسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية الافريقية بمواجهة فريق نادي أرتا سولار الجيبوتي ضمن إطار منافسات دور الـ32

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد منافسه أرتا سولار الجيبوتي يوم غدًا السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري على أن تكون مباراة العودة الاسبوع القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وارتا سولار

تنقل مباراة الزمالك ضد ارتا سولار بطل جيبوتي عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 6 الناقل الحصري والوحيد للبطولات الافريقية في الشرق الأوسط.

تشكيل الزمالك المتوقع