نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى لاعب من ريال مدريد كاستيا وثلاثة لاعبين من ريال مدريد “C"، بإفادات بشأن قضية مزعومة تتعلق بإفشاء أسرار ذات طبيعة جنسية، حسبما أكد نادي ريال مدريد.

فضيحة في ريال مدريد

وقالت صحيفة “El Confidencial” الإسبانية التي كشفت القصة، إنه تم القبض على ثلاثة من لاعبي فريق الشباب، واقترحت إمكانية مشاركة العديد من اللاعبين الآخرين، بما في ذلك لاعبي الفريق الأول.

وبحسب صحيفة الموندو، فقد تم بالفعل إطلاق سراح اللاعبين الأربعة بعد الإدلاء بتصريحاتهم.

وذكرت صحيفة "ماركا" عبر صحيفة "إل كونفيدنسيال" أن والدة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا أفادت في 6 سبتمبر أن أحد المعتقلين قام بتسجيل فيديو جنسي لابنتها وقام بتوزيعه، ويُزعم أن الأحداث وقعت في موجان.

وتم القبض على المشتبه بهم صباح اليوم، وتم نقلهم إلى مقر الشرطة للتحقيق معهم، وبحسب ما ورد تمت الاعتقالات في الفالديبيباس، منشأة تدريب ريال مدريد، حيث كان الحرس المدني حاضرًا، وحيث كان اللاعبون يتدربون مع بقية فرقهم.

وبحسب صحيفة “El Confidencial”، يريد المحققون مصادرة الهاتف المحمول من أجل مواصلة تحقيقاتهم لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص المتورطين.