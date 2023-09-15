نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضحي بنجم الفريق من أجل التعاقد مع "النفاسة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مستقبل نجم ريال مدريد في خطر خلال الموسم المقبل، بعد اقتراب رحيله عن النادي الإسباني.

ريال مدريد يرغب في رحيل ميندي

وذكرت صحيفة “آس”، فإن الظهير الأيسر لريال مدريد والفرنسي الدولي فيرلاند ميندي يدخل فترة غير مؤكدة من فترة وجوده في مدريد، وهي فترة يمكن أن تشهد بيعه من قبل النادي في المستقبل القريب.

بسبب الإصابة، ميندي لم يلعب بعد هذا الموسم. إنه وضع مألوف بالنسبة لمدافع ليون السابق البالغ من العمر 28 عامًا، بعد أن تعرض لإصابات خلال إقامته التي استمرت أربع سنوات في مدريد منذ انتقاله مقابل 48 مليون يورو من فرنسا، حيث تعرض للإصابة في 12 مناسبة.

وفي الآونة الأخيرة، غاب عن 15 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي بسبب مشكلة عضلية، لكن ريال مدريد وقع مع زميله الظهير الأيسر فران جارسيا، وبقاء عامين فقط على عقده في البرنابيو، يمكن أن تشهد قريبًا دفع اللاعب نحو الخروج من النادي، حسبما تقول الصحيفة.

لقد حان الوقت تقريبًا لفتح محادثات تمديد العقد مع لاعب في ريال مدريد، ولكن مثل هذه المناقشات لم تنشأ بعد بالنسبة لميندي.

كان النادي مفتوحًا لعروض ميندي هذا الصيف والصيف الماضي، على الرغم من عدم تقدم أي عروض، وهم يتطلعون بالفعل إلى ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ كبديل، ولم يتبق للكندي سوى عام واحد على عقده الحالي.

ونتيجة لذلك، سيحدد هذا الموسم مسيرة اللاعب في الريال، وسيحتاج إلى إثبات أنه لا يزال قادرًا على المستوى واللياقة البدنية الذي ساعد فريقه على الفوز بدوري أبطال أوروبا 21/22.