نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يدخل في مفاوضات قوية من أجل ضم "الصخرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية، أن نادي أرسنال يرغب في التعاقد مع مدافع جديد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط دفاعه.

وأكد فابريزيو رومانو، أن أرسنال مهتم منذ فترة طويلة بمدافع سبورتنج لشبونة عثمان ديوماندي، ويطلب النادي البرتغالي قيمة 70 مليون جنيه إسترليني إلى عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون مطروحًا في عام 2024.

ووفقًا للتقارير، أبدى أرسنال اهتمامًا بأحد أكثر لاعبي الوسط الشباب إثارة في أوروبا قبل أن يستبدل ميدتجيلاند بسبورتنج لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ثم قدم الجانرز عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني بعد بضعة أشهر لكل سجل.

أرسنال مهتم بمدافع سبورتنج لشبونة عثمان ديوماندي

ويوضح رومانو في البودكاست الخاص به: "لقد ارتبط آرسنال بقوة بمدافع سبورتنج لشبونة عثمان ديوماندي من قبل الصحافة البرتغالية".

ورفضًا لقبول الهزيمة، هناك عرض جديد ومحسن قيد الإعداد بالفعل، وقد يميل أرسنال إلى تفعيل الشرط الجزائي البالغ 70 مليون جنيه إسترليني في عقد عثمان ديوماندي في العام الجديد.

وتابع "لقد قيل لي أنه لاعب يتابعونه منذ فترة طويلة، لكن الأمر لا يقتصر على أرسنال فقط، هناك ثلاثة أو أربعة أندية تراقب ديوماندي في المستقبل، ولم تكن هناك مفاوضات على الإطلاق هذا الصيف لأنه لم يكن للبيع.