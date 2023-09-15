الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إطار نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة اتحاد العاصمة

وشهد تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة اتحاد العاصمة تواجد رضا سليم لأول مرة مع النادي الأهلي بالإضافة إلى إمام عاشور في خط الوسط ويقود الهجوم محمود كهربا، وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا.

وتنقل فعاليات واتحاد العاصمة الجزائري عبر قناة بين سبورت إتش دي 6 الناقل الوحيد لمباريات دوري الأبطال ويتولى التعليق عصام الشوالي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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