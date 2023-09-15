نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ضيف أحمد شوبير في حلقة اليوم بعد السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل وليد صلاح الدين نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ضيفًا في برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير وذلك بعد مباراة السوبر الإفريقي.

ويذاع البرنامج عبر قناة أون تايم سبورت عند تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.



موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره فريق اتحاد العاصمة مساء اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وذلك عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 6.