عاجل.. دكة بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لخوض منافسات مواجهة نارية أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام اتحاد العاصمة

وقرر مارسيل كولر التسلح بتشكيل ناري أمام اتحاد العاصمة، وهو:

في حراسة المرمى: الشناوي

في الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول.

في الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، كهربا

دكة بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة

وجاءت دكة بدلاء المارد الأحمر كالتالي:

مصطفى شوبير- بيرسي تاو - محمد مجدي قفشة- - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر-صلاح محسن- ياسر إبراهيم.

دكة بدلاء الأهلي في السوبر الأفريقي

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وسيحتضن ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، فعاليات اللقاء المرتقب بين الكبيرين بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 4.

كما حصلت قناة السعودية الرياضية SSC على حقوق بث فعاليات المباراة، وذلك من خلال قناة SSC Sports hd 3.

معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر

ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث النهائي الناري المرتقب بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، المعلق الكبير عصام الشوالي، والذي يتمتع بمكانة خاصة في قلوب الأهلاوية بتعليقاته الشهيرة على أهم مباريات المارد الأحمر في مختلف المسابقات.