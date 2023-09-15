هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة قطر الدولية للاسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - تمكنت المصنفة الثالثة عالميا هانيا الحمامي من الفوز بلقب بطولة قطر الدولية للاسكواش Qterminals بفوزها على المصنفة الثانية عالميا نور الشربيني في المباراة النهائية للبطولة.

هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة قطر

وتمكنت هانيا الحمامي من الفوز بنتيجة مجموعات 3-2 (11-9، 9-11، 11-9، 9-11، 11-6) في مباراة إستمرت 84 دقيقة واستمتع بها الحضور الجماهيري الكبير.

وعقب المباراة عبرت اللاعبة عن سعادتها بالفوز بلقب بطولة قطر الدولية للاسكواش وأكدت أن المباراة أمام نور الشربيني دائما ما تكون ممتعة وعقب الفوز بالمباراة تقدمت لها نور بالتهنئة لكونها مجرد مباراة.

واختتمت بطولة قطر الدولية للاسكواش فعالياتها على مستوى السيدات اليوم بينما يقام غدا نهائي الرجال بين على فرج ودييجو إلياس حيث أقيمت البطولة خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر.لا