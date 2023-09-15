جدول مباريات سلة الزمالك في بطولة قطر الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، للمشاركة في بطولة قطر الدولية لكرة السلة، والتي من المقرر أن تنطلق في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، وبمشاركة 8 أندية هي الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي.

جدول مباريات سلة الزمالك

ويخوض سلة الزمالك مبارياته في المجموعة بجانب كل من الاهلي الليبي والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني

وجاء موعد مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولي: الاثنين 25/9/2023 الزمالك والأهلي الليبي.

الجوله الثانية: الثلاثاء 26/9/2023 الزمالك والعربي الكويتي.

الجوله الثالثة: الأربعاء 27/9/2023 الزمالك وميرالكو بواتس الفلبيني.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.