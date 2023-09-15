نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورجن كلوب عن رحيل صلاح: هذا السؤال أصبح مزعج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل يورغن كلوب مدرب ليفربول في استمرار الزخم بعد التوقف الدولي عند زيارة وولفرهامبتون واندرارز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت رغم غياب المدافع ترينت ألكسندر أرنولد للإصابة.

تصريحات يورجن كلوب حول صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري برصيد عشر نقاط من أربع مباريات في واحدة من أقوى انطلاقاته في التاريخ، وسحق أستون فيلا في آخر مباراة قبل التوقف الدولي في الثالث من سبتمبر.

وقال كلوب للصحافيين يوم الجمعة "نود أن نستكمل ما تركناه في مباراة أستون فيلا والتي كانت جيدة حقا".

واستأنف ألكسندر-أرنولد الركض بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام فيلا.

وأضاف كلوب "عادة تحتاج هذه الإصابة أسبوعين للتعافي، هذه المرة احتاجت وقتا أطول".

ويخشى المدرب الألماني تداعيات العودة السريعة من فترة ارتباطات المنتخبات.

وتابع "أعتقد أن أليكسيس ماك أليستير لعب قبل 30 ساعة في بوليفيا، وصل فجر الأمس، لنرى إن كان يمكننا الدفع به".

وعزز ليفربول خط الوسط هذا الموسم بضم الأرجنتيني ماك أليستير والمجري دومينيك سوبوسلاي والياباني واتارو إندو بعد انتقال جوردان هندرسون وفابينيو إلى السعودية.

وواصل كلوب "أنا سعيد جدا بجودة اللاعبين لدينا، نحظى بقدرات جيدة حقا وأحب العمل مع اللاعبين، نود فريقا جديدا دون استبدال فريق بآخر وهذا ما نعمل عليه".

لكنه انزعج من الحديث عن مستقبل المهاجم المصري محمد صلاح.

وردا على إمكانية رحيل صلاح في يناير قال كلوب "بعد أسبوع من غلق فترة الانتقالات تسألني عن يناير؟ هل تمزح؟ لا يمكنك الصبر. لست قلقا وسنرى ما سيحدث".

وفاز ليفربول في 12 من آخر 13 مواجهة أمام ولفرهامبتون في الدوري ويحتل منافسه المركز 15.