نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يصدم جماهير مانشستر يونايتد بشأن سفيان أمرابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خبرًا صادمًا لجاهير المانيو بشأن الدولي المغربي سفيان أمرابط المنتقل حديثًا من صفوف فيورنتينا الإيطالي.

تين هاج يعلن إصابة أمرابط

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة “ديلي ميل” البريطانية: عاد أمرابط لسوء الحظ بسبب الإصابة، لذلك لن يكون متاحًا في مباراة الغد، لكنني أعتقد إنه سيكون متاحًا مع الفريق في غضون فترة قليلة، قريبًا.

ويواصل الشياطين الحمر استعداداتهم لمواجهة برايتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر.

وتنطلق أحداث المباراة المقرر لها يوم الغد السبت 16 سبتمبر 2023، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.