الأندية الجزائرية لا تعرف الخسارة في السوبر الافريقي أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الخسارة أمام نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023، وذلك بنتيجة هدف دون رد.

الأندية الجزائرية لا تعرف الخسارة أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

وكانت قد انطلقت صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وتعد خسارة النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، الليلة هي الثانية أمام الأندية الجزائرية، حيث لا يعرف المارد الأحمر الفوز أمامهم في المباريات النهائية للسوبر.

وحققت الأندية الجزائرية، جميع ألقابها في كأس السوبر الإفريقي، عن طريق الفوز على النادي الأهلي المصري، حيث تمكن فريق وفاق سطيف الجزائري من حسم اللقب أمام المارد الأحمر في عام 2015.