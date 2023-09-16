مصير مشاركة رياض محرز مع الأهلي أمام التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة نظيره التعاون، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي والتعاون

ويلتقي الأهلي بنظيره التعاون، في الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

مصير مشاركة رياض محرز

وتأكدت جاهزية الجزائري رياض محرز لخوض مباراة فريقه الأهلي أمام التعاون، بالإضافة إلى إدوارد ميندي، وفرانك كيسيه، وجابري فيجا وروجو ايبانيز، وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة.