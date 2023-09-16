نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلي كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خسارة فريقه أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارته لكأس السوبر الإفريقي.

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"تسببنا لأنفسنا في ركلة جزاء دون داعي، وكان لنا ضربة جزاء واضحة جدًا، ولأول مرة أرى حكمًا يمنح إتاحة فرصة في ركلة جزاء".

وأضاف:"رغم حالة الحزن الحالية، لكن يبقى أن هناك شيئًا نتعلمه من الآلم الذي احتاجه كي يقوم بإعادتنا مرة آخرى ".

وتابع:"أحيانا تشعر بالتعالي وأن المباراة هتمشي معاك لوحدها، وسأتحدث مع فريقي بشكل قوي حول هذه النقطة، الفوز لا يأتي أبدًا دون جهد".

وواصل:"تعاقدنا مع مهاجم كبير ولولا القيد لشارك معانا اليوم، احنا كنا أقوى هجوم الموسم الماضي وكل لاعب لا بد أن يسجل".

وأوضح:" متأكد أننا سنقدم أفضل ما قدمناه في الموسم الماضي هجوميًا.. لكن البداية لم تكن جيدة".

واستطرد:"من يخسر دائمًا تكون تغييراته وقراراته خاطئة، لكن لا يوجد أحد يضمن إنني لو فعبت شيء مختلف كنت سأحقق الفوز".

وأشار:"رضا سليم قدم مباراة جيـدة وشارك بأكتر من فرصة، كما أن إمام قدم مباراة جيدة هو الآخر".

وواصل:"لا بد أن نتفهم ان هذه عناصر جديدة على الفريق وتحتاج إلى وقت كي تنسجم وتتعامل بالريتم الخاص بنا، خاصة وأن إمام كمان كان مصاب لفترة كبيـرة، لكن أنا متأكد أنه عندما يدخل معانا في المباريات مع الوقت.. سيكون إضافة قوية وسيصنع الفارق معنا".