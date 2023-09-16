نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك في ضيافة أرتا سولار بكأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار في ذهاب الدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في المواجهة التي ستقام اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى في المباراة التي ستلعب في جيبوتي.

الزمالك في ضيافة أرتا سولار بكأس الكونفدرالية

وتنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويدخل نادي الزمالك في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم:محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

وتنقل فعاليات مباراة الزمالك وأرتا سولار عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 الناقل الوحيد لمباريات الكونفدرالية ويتولى التعليق علي محمد علي.