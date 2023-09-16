نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار.. موعد برشلونة وريال بيتيس.. ميسي بتحدى جديد مع إنتر ميامي وقرار نارى من زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار

أعلنت قناة أون تايم سبورت نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في ذهاب الدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في المواجهة التي ستقام اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى في المواجهة التي ستنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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زيزو يتخذ قرارًا ناريًا تجاه الزمالك فما هو؟

اتخذ اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرار نارى تجاه الفريق الأبيض وذلك قبل مواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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برشلونة يفتتح الجولة السادسة بمواجهة ريال بيتيس

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة فريق ريال بيتيس في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى.

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ميسي ومواجهة جديدة مع إنتر ميامي

يواصل النجم الأرجنتني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الاستعداد لمواجهة فريق اتالانتا يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2023-2024.

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جوارديولا يكشف سبب الدفع بثنائي هجومي في مباريات السيتي

كشف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي السبب بالدفع بثنائي الهجوم إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز في المباريات الأخيرة مع الفريق السماوي.

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نجم ميلان السابق ينتقل إلى الدوري التركي

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان السابق انتقاله إلى بطولة الدوري التركي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

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مدرب توتنهام يدعم ريتشاليسون بعد أزمته الأخيرة

قرر أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير دعم لاعبه ومهاجم منتخب البرازيل ريتشاليسون بعد الأزمة الأخيرة التي لحقت باللاعب في الفترة الماضية خاصة أن اللاعب قد تعرض لبعض الضغوطات الخارجية في الوقت السابق.

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لاعبات إسبانيا يتمردن ويطالبون بتغييرات جديدة

ذكرت تقارير إعلامية أن الـ23 لاعبة اللاتي قدن المنتخب الإسباني للحصول على أول ألقابه في بطولة كأس العالم للسيدات الشهر الماضي، بالإضافة للاعبات أخريات، لن يلعبن للمنتخب الوطني حتى يتم إجراء تغييرات أخرى في الموظفين بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.