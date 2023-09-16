نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عمر هريدي يتحدى حسين لبيب والجمهور الحكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه عمر هريدي المرشح المتحمل على منصب رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعقد مناظرة مع المنافس حسين لبيب وذلك قبل إجراء انتخابات الفارس الأبيض المقرر لها الشهر المقبل.

عمر هريدي يتحدى حسين لبيب

وكان عماد البناني المدير التنفيذي لفريق الزمالك قد أعلن في وقت سابق فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وذلك لمدة 7 أيام وكانت آخرها يوم العاشر من شهر سبتمبر الماضي.

ويتنافس على منصب رئيس الزمالك كلًا من ماجد فاروق الحنبلي، وعمر هريدي وفاروق جعفر وحسين لبيب ومرفت السيد أحمد.

وكتب عمر هريدي عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":"المناظرة على قناة نادي الزمالك مع الكابتن حسين لبيب والحكم للأعضاء والجماهير".

ومن المُنتظر أن تنعقد انتخابات نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر القادم بعد أن أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة.