نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي "موقف صلاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي وولفرهامبتون، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: جويل ماتيب، جو جوميز، جاريل كوانساه، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ماك إليستر، سوبوبلاي، كيرتس جونز.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

موعد مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون في البريميرليج

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.