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أحمد جودة - القاهرة - فضيحة جديدة مدوية تهز عرش الزمالك.. أرتا سولار الجيبوتي يدمر القلعة البيضاء

عاجل - الزمالك ينزف.. ضربة قاضية من أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية (القصة الكاملة)، يرتفع البحث من عدد كبير من جماهير نادي الزمالك عن مباراة فريقه في البطولة الأفريقية التي أقيمت اليوم.

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ويحرص موقع الفجر الرياضي عبر بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم جميع المعلومات، في السطور التالية عن أخبار مباراة الزمالك اليوم في البطولة الأفريقية، بعدما ازداد البحث عن المباراة بشكل كبير.

وفي هذا الإطار تقدم بوابة الفجر فيما يلي جميع التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي اليوم، من التشكيل والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في السطور التاليه في هذا التقرير.

عاجل - الزمالك ينزف.. ضربة قاضية من أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية (القصة الكاملة)

فضيحة جديدة مدوية تهز عرش الزمالك.. أرتا سولار الجيبوتي يدمر القلعة البيضاء بالكونفدرالية

وكان يواجه حاليا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024، وتقدم أرتا سولار بهدفين في الشوط الثاني على الفارس الأبيض.

وكانت تقام المباراة على ملعب ستاد شامازي في دولة تنزانيا المباراة بين الفريقين في كأس الكونفدرالية، وكان انطلق الشوط الأول من المباراة في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا وفلسطين، والساعة 5 بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والساعة 2 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 بتوقيت ليبيا والسودان.

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وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب فريق أرتا سولار الجيبوتي وسيطرة كبيرة داخل ملعب المباراة، على أبناء القلعة البيضاء.

واهدر لاعبي الزمالك فرصة هدف محقق بالدقيقة 34 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد تسديدة من الناحيه اليسرى عن طريق يوسف أوباما، داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بعيدة، كما اتيحت فرصة أخرى بالدقيقة 40 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها أوباما، وصلت سهلة بين أحضان الحارس.

ومازال التعادل السلبي قائم في المباراة حتى بداية اليوم الثاني من اللقاء، نجح فريق أرتا سولار أن يسجل الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني باللقاء، في شباك الفارس الأبيض.

وحاول العودة إلى المباراة مرة أخرى لكنه فشل بكل الطرق وانتهى اللقاء بفوز فريق أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين، ليعقد موقف الزمالك في الكونفدرالية من بدايتها.

مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بكأس الكونفدرالية الإفريقية

وتأتي مشاركة الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية نسبة إلى حصده المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز الموسم الماضي خلفًا للأهلي وبيراميدز.

بينما وقع أرتا سولار الجيبوتي في مشوار الزمالك بعد الفوز على نظيره هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي من البطولة، وفاز بسداسية في مباراتي الذهاب والإياب وضرب موعد مع الأبيض.

التشكيل الزمالك الرسمي أمام أرتا سولار الجيبوتي

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، إبراهيما نداي.

مقاعد بدلاء الزمالك:-

عبد الرحمن نفاد، محمود علاء، محمد عبد الشافي، مصطفى الزناري، محمد طارق، عمرو السيسي، محمد أشرف "روقا"، سيد عبد الله "نيمار"، ناصر منسي.

عاجل - الزمالك ينزف.. ضربة قاضية من أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية (القصة الكاملة)



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية

وكانت تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي مساء اليوم السبت، ضمت أول مباريات الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر القناة الفضائية المجانية المفتوحة.

معلق مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي

واعلنت قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، المعلق المصري حاتم بطيشة ليتولى مهمة التعليق على المباراة.

تردد قناة on tame sports

التردد: 11861.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.