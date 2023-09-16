نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يحقق أرقامًا قياسية.. تعرف بكم هدف يبتعد عن ستيفين جيرارد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أرقام قياسية بعد فوز فريقه أمام نظيره فريق ولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

وصنع محمد صلاح الهدف الأول والثاني لفريق ليفربول أمام نظيره فريق ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الريدز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ فريق ليفربول يصنع في خمسة مباريات متتالية خارج ملعب أنفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام صلاح بعد فوز ليفربول أمام ولفرهامبتون

كما حطم النجم المصري محمد صلاح رقم النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق كأكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 63 هدف.

إضافة إلى أن صلاح أصبح ثاني أكثر لاعب يشارك في 201 هدف مع فريق ليفربول في البريميرليج بعد ستيفين جيرارد الذي أحرز 120 هدف وصنع 93 آخرين.