3 أسباب وراء سقوط الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - استهل الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024، بالخسارة أمام فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

والتقى الزمالك مع أرتا سولار بطل جيبوتي على أرضية ملعب "عزام" في العاصمة التنزانية دار السلام، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية، وسقط الفريق الأبيض بنتيجة 2-0.

جاءت ثنائية أرتا سولار في مرمى الزمالك بالدقيقتين 50، 59، ليتأزم موقف الفارس الأبيض في بطولة الكونفدرالية.

أسباب خسارة الزمالك أمام أرتا سولار

وتأزم موقف الزمالك في بطولة الكونفدرالية بعد خسارته المفاجئة أمام أرتا سولار في مباراة اليوم السبت، وبات مهددًا بالخروج المبكر من البطولة في حالة عدم استعادة توازنه والفوز بـ3 أهداف نظيفة في مباراة الإياب.

وبالعودة لمباراة الزمالك وأرتا سولار نجد أن هناك بعض المشاهد كانت سببًا واضحًا في خسارة الزمالك في مباراة اليوم أولها الأخطاء الدفاعية الفادحة من لاعبي الأبيض، وخاصة في الهدف الثاني الذي جاء بغرابة شديدة بعد خطأ فادح من حاتم سكر أمام المرمى.

نبيل عماد دونجا نجم وسط الزمالك فرط في فرصة هدف مؤكد لصالح الزمالك كان سيمنح الفريق التعادل في المباراة ويعيد له التوازن مجددًا، ولكن أضاع كرة سهلة أمام المرمى، ليرد أرتا سولار بهدف ثان في شباك محمد صبحي.

تألق حارس مرمى فريق أرتا سولار وانقاذ مرماه من هدف لصالح الزمالك بعد انطلاقة من مصطفى شلبي في الدقيقة 79 من عمر المباراة، ليمنع فريق الزمالك من تقليص الفارق في اللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم 29 سبتمبر، وستقام على استاد القاهرة الدولي.