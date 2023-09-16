إبراهيم فايق يعلق على خسارة الزمالك بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم منافساته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام ارتا سولار ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية لنسخة 2023، حيث حجز مقعده فيها بعد فشله في التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

تعليق إبراهيم فايق على خسارة الزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة قاسية من نظيره ارتا سولار، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بهدفين نظيفين دون رد.

وعلق إبراهيم فايق الإعلامي الرياضي، على خسارة الزمالك اليوم في أولى مواجهاته ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" قدر الله وما شاء فعل.. رغم الخسارة الزمالك يقدر يكسب هنا بسهولة إن شاء الله".

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك يضرب موعدًا ناريًا مع نظيره ارتا سولار في مباراة الإياب بنفس الدور، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم 29 سبتمبر، وستقام على استاد القاهرة الدولي.