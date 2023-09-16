نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم 16-9-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بخسارة اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

افتتح داني ويلبيك أول أهداف اللقاء لصالح برايتون في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من سيمون أدينجرا من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ويلبيك بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف باسكال جروس الهدف الثاني لصالح برايتون في الدقيقة 53، بعد تمريرة من طارق لامبيتي إلى زميله جروس الذي راوغ المدافع بشكل رائع ثم سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا.

وسجل جواو بيدرو الهدف الثالث لصالح برايتون في الدقيقة 72، بعد انطلاقة سريعة من طارق لامبيتي الذي أنهاها بتمريرة إلى زميله بيدرو ليستقبلها الأخير بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

وقلص حنبعل المجبري الفارق لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 74، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.