نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز نادي مانشستر سيتي بنتيجة 3/1 أمام نظيره فريق وست هام يونايتد في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل بستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- أهداف مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في المباراة

وافتتح جيمس وارد التسجيل في المباراة لفريق وست هام يونايتد في الدقيقة 36 من تمريرة رائعة لفلاديمير كوفال.

وسجل جيريمي دوكو هدف التعادل لنادي مانشستر سيتي في الدقيقة 46 صنعه له زميله جوليان الفاريز وعاد برناردو سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة 76.

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث للمان سيتي في الدقيقة 87.

- ترتيب مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

ويحتل المان سيتي المركز الأول ويتربع على صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي نظيره وست هام يونايتد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بمباراة وهزم بلقاء.