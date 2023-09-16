نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 24 منتخبا للرجال و12 للسيدات يشاركون في بطولة العالم للبولينج بالكويت الشهر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينج الشيخ طلال المحمد الصباح أن الكويت ستستضيف بطولة العالم للعبة للرجال والسيدات شهر أكتوبر المقبل بمشاركة ٢٤ منتخبا عالميا لمنافسات الرجال و١٢ منتخبا لفئة السيدات.



وقال الشيخ طلال الصباح - الذي يرأس نادي البولينج الكويتي المنظم للبطولة -إن هذا الحدث العالمي الأكبر باللعبة على الاطلاق سينطلق في الرابع من أكتوبر المقبل ويستمر حتى ال 15 منه مؤكدا أن إقامة هذه البطولة العالمية بالكويت يضعها على خارطة العالم الرياضية في رياضة البولينج.



وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسته تواصل الاستعداد الأمثل لاستقبال أبطال العالم في اللعبة إذ تعمل اللجان العاملة بكل طاقتها لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة بهدف إنجاح هذا التجمع الرياضي الكبير وإظهار الوجه الحضاري للكويت وتأكيد قدرتها على استضافة وتنظيم أهم البطولات العالمية.



وأضاف أن لاعبي ولاعبات المنتخب الكويتي يستعدون بقوة لتقديم أفضل مستوى لهم معتبرا أن مشاركتهم في مونديال البولينج سيسهم باكسابهم خبرات مهمة لا سيما أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين واللاعبات الواعدين.



وأكد الشيخ طلال الصباح أن الاتحاد الدولي للبولينج يسعى لتطوير اللعبة في المرحلة المقبلة عبر زيادة المنتخبات المشاركة في بطولاته التي ينظمها بمختلف فئاتها السنية فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم للدول الناشئة بهذه اللعبة فضلا على تشجيع الاتحادات القارية على تنظيم بطولاتها بانتظام لما لها من تأثير كبير على الارتقاء باللعبة ورفع مستوى اللاعبين.