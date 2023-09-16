نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، بعد نهاية فترة تقديم الأوراق، والتي شهدت ظهور كبير لنجوم القلعة البيضاء القدامى، على رأسهم فاروق جعفر الذي أعلن ترشحه على منصب رئيس مجلس الإدارة.

المرشحون لمجلس إدارة نادي الزمالك

وتعتبر قائمة حسين لبيب هي الأكثر رواجًا بين جماهير نادي الزمالك، والمفضلة للنجاح في الانتخابات القادمة التي ستجرى يوم 20 أكتوبر المقبل لتحديد مجلس إدارة القلعة البيضاء الذي سيستمر لمدة 4 سنوات قادمة.

وجاءت قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل على النحو التالي:

منصب الرئيس

حسين لبيب.

فاروق جعفر.

فاروق فؤاد.

مرفت سيد أحمد.

منصب نائب الرئيس

هاني مجدي حجاج.

أحمد محمد عبد الغني.

هشام نصر.

منصب أمين الصندوق

كريم محمد عادل.

عبد المجيد سليم.

محمد قدري.

حسام المندوه.

محمد ممدوح الماوي.

خالد إبراهيم.

منصب عضو مجلس إدارة فوق السن

أحمد عفيفي.

رجب أحمد.

أحمد فوده.

حميدية كمال.

أشرف إمام.

مروة أمير.

مروة أحمد.

أحمد إبراهيم.

نجلاء فتحي.

سيف الإسلام محمد.

طارق أحمد.

سامح سوني.

علاء الدين مختار.

رفعت عبد الرؤوف.

حاتم السيد.

محمود سامي.

شرين حسين.

شريف محمد.

عبد الله جورج.

حسام حسن.

أسامة الدسوقي.

هشام يكن.

أحمد سليمان.

محمد طارق.

هاني نبيه.

حسين سيد.

هاني شكري.

نجلاء السيد.

هاني عيد.

عمرو علي.

مصطفى سيد.

محمد رشاد محمد المدهون.

هشام محمد.

ماهر محمد.

سامح سعيد.

الحسيني سمير.

السيد عبد المنعم.

مجدي محي.

محمد رشاد محمد حسن.

منصب عضو مجلس إدارة تحت السن