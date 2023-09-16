نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب مستحقاته.. رونالدو يقرر مقاضاة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي قرر مقاضاة ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي بسبب مستحقات مالية متأخرة.



وأكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس من أجل الحصول على مستحقات تبلغ قيمتها 19.9 مليون يورو لم يحصل عليها بعد.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو سار على نفس طريق الإيطالي ليوناردو بونوتشي الذي شرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد يوفنتوس بعد تجميده عن الفريق في الشهرين الماضيين قبل أن يوافق على فسخ عقده من أجل تسهيل انضمامه إلى يونيون برلين الألماني.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أليجري استبعد بونوتشي الذي أمضى 12 عامًا في مدينة تورينو على فترتين من تشكيلة السيدة العجوز في جولة بأمريكا استعدادًا للموسم الجديد ومباريات ودية خاضها يوفنتوس على أرضه قبل انطلاق الدوري في 20 أغسطس الماضي.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن رونالدو طالب بالمكافآت المؤجلة منذ جائحة كورونا عام 2020 وبعد أن طلب المستندات من مكتب المدعي العام في تورينو، حيث قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، ملمحة أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق يوفنتوس من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني وقضى مع السيدة العجوز 3 مواسم، سجل خلالها 101 هدف في جميع البطولات ليصبح أول لاعب يصل إلى 100 هدف في المواسم الثلاثة الأولى مع يوفنتوس.

وفي موسم 2018-2019، خاص رونالدو 31 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالهم 21 هدف وصنع 9 تمريرات حاسمة.



وفي موسم 2019- 2020، خاض الدون البرتغالي 33 مباراة وسجل 31 هدف مع 6 تمريرات حاسمة مقابل 29 هدف وتمريرتين حاسمتين في 33 مباراة في موسم 2020-2021.



ووصل عدد أهداف رونالدو في بطولة الكالتشيو إلى 81 هدف ليدخل قائمة أفضل 10 لاعبين ليوفينتوس تسجيلًا للأهداف في البطولة، وخلال أول 90 مباراة له في الدوري الإيطالي سجل 77 هدفًا.



وعلى مستوى البطولات؛ حقق رونالدو 5 ألقاب مع يوفنتوس، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي 2019/2020، كما فاز بكأس إيطاليا 2021 وتُوج بلقب السوبر المحلية 2018.



وعلى المستوى الفردي، توج رونالدو بجائزة لاعب العام في إيطاليا وأفضل لاعب بالبطولة كما دخل تشكيلة العام بجانب فوزه بجائزة هداف الكالتشيو لأول مرة في مشواره.