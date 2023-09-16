نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يضع بصمته ويقود النصر للفوز على الرائد بثلاثية بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة النارية التي جمعت بين فريق النصر ونظيره الرائد، والتي كانت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2024/2023، بفوز غالي وثمين لفريق النصر.

أحداث مباراة النصر والرائد

ونجح النصر في دك حصون فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث جاءت ثلاثية النصر بأقدام ساديو ماني في الدقيقة الاولى من الوقت البدل ضائع، وجاء الثاني بأقدام تاليسكا والثالث بأقدام رونالدو.

وجاء هدف الرائد الوحيد بأقدام محمد فوزير في الدقيقة 90 من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك النصر.

وتسلح النصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – إيمريك لابورت – أليكس تيليس.

في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – أوتافيو – عبدالرحمن غريب.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

وانطلقت المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعوديه، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي.

ونقلت فعاليات اللقاء الآن بين الفريقين، شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2024/2023، بتعليق كلا من “راشد الدوسري” القناة الصوتية الأولى، و“فارس عوض” القناة الصوتية الثانية.

والجدير بالذكر أن فريق النصر أصبح يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بينما الرائد في المركز الخامس عشر برصيد أربع نقاط فقط.