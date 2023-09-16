نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يعلق على فوز مانشستر سيتي أمام وست هام.. ورأيه في جيريمي دوكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بفوز فريقه على مضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ماذا قال جوارديولا بعد الفوز على وست هام

جوارديولا قال بعد المباراة:"حققنا فوزًا كبيرًا بعد فترة التوقف الدولية، أظهر الفريق روحًا جيدة للبقاء والعودة بنتيجة المباراة".

وأضاف:"وست هام فريق مذهل وجيدين في الكرات الثابتة، طوال المباراة كنا رائعين، حتى بعد أن خسرنا النتيجة في الشوط الأول، كنا فعالين وصبورين".

وتابع:"سعيد جدًا لأجل جيرمي دوكو بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه، لعب مباراة مذهلة. جناح مناسب، يسيطر على الكرة، يملك القدرة على اللعب 1 ضد 1، لديه الجودة ويعرف متى يقوم بالتمرير".

وزاد:"بكل صدق، لم أتوقع أن يصل إلى هذا المستوى في مباراته الثانية معنا".

وأكمل:"لآن سنذهب للراحة والتعافي ومن ثم دوري أبطال أوروبا؛ لقد حان الوقت للدفاع عن لقبنا، سيكون الجميع جاهزًا".

واختتم تصريحاته:"جميع المباريات التي لعبناها كانت مباريات مذهلة، حتى عندما نكون خاسرين بالنتيجة في الشوط الأول ضد فريق جيد للغاية بالكرات الثابتة فقد كنا فعالين امام المرمى، في الشوط الثاني كُنا صبورين، لقد كانت مباراة كبيرة بعد التوقف الدولي لكننا قمنا بعمل جيد للغاية للحصول على الثلاث نقاط.".