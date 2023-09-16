نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب ميسي عن مواجهة أتلانتا في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على عدم مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي مع فريقه أمام أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي للمحترفين والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت في الساعة 12.00 فجر غد الأحد حسب توقيت مصر والمملكة العربية السعودية.



وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي لم يسافر مع فريقه إلى مدينة أتلانتا وظل في ميامي، حيث لن يخوض البرغوث الأرجنتيني المباراة من أجل إراحته لما هو قادم من مواجهات حاسمة للفريق في الدوري الأمريكي، حيث لا يعاني من أي إصابة خطيرة.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ميسي كشف ضمنيًّا ما تناقلته وسائل الإعلام عن غيابه في المواجهة المقبلة بنشره فيديو عبر خاصية ستوري بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء تناوله البيتزا في أحد مطاعم ميامي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي يرغب في الحصول على مزيد من الراحة بعد طلبه التبديل في الدقائق الأخيرة من مواجهة منتخب بلاده أمام الإكوادور وغيابه عن المباراة التالية أمام بوليفيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميامي يستهدف إراحة ميسي ليكون جاهزًا لنهائي كأس الولايات المتحدة أمام هيكتور هيريرا في 27 من سبتمبر الحالي وسيتعين على الفريق اللعب كل ثلاثة أيام من الآن وحتى موعد المباراة بسبب ضغط روزنامة الدوري الأمريكي.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميامي فاز في مباراته الماضية في الدوري المحلي أمام سبورتينج كانساس بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أول مباراة بغياب ميسي الذي كان مع منتخب بلاده في المعسكر الماضي.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إنتر ميامي يواجه صعوبةً في الوصول إلى مرحلة الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي على الرغم من تحسن نتائجه في منافسات الشرق، حيث يتخلف بفارق 6 نقاط عن دي سي يونايتد صاحب المركز الأخير المؤهل للأدوار الإقصائية مع مباراتين أقل من إنتر ميامي.



وأردفت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميامي يحتل المركز الـ14 في جدول الدوري الأمريكي برصيد 28 نقطة في المجموعة الشرقية بينما يحتل أتلانتا يونايتد المركز السادس برصيد 42 نقطة في المجموعة ذاتها.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميامي نجح في التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي بعد الفوز خلال الفترة الماضية بلقب بطولة كأس الدوريات.