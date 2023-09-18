نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وسجل هدفي فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق ريال سوسيداد اللاعب فيديريكو فالفيردي، وخوسيلو الذي سجل الهدف الثاني.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه أمام نظيره فريق ريال سوسيداد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم:-

1- ريال مدريد 15 نقطة

2- برشلونة 13 نقطة

3- أتلتيك بيلباو 10 نقاط

4- جيرونا 10 نقاط

5- فالنسيا 9 نقاط

6- رايو فاليكانو 9 نقاط

7- أتلتيكو مدريد 7 نقاط

8- قاديش 7 نقاط

9- ريال بيتيس 7 نقاط

10- ريال سوسييداد 6 نقاط

11- أوساسونا 6 نقاط

12- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط

13- ريال مايوركا 5 نقاط

14- سيلتا فيجو 4 نقاط

15- خيتافي 4 نقاط

16- فياريال 3 نقاط

17- غرناطة 3 نقاط

18- لاس بالماس نقطتان

19- ألميريا نقطة وحيدة

20- إشبيلية دون رصيد من النقاط