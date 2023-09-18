نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة لمواجهة اجمك إف سي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم السعودية في الوطن العربي والعالم، موعد إنطلاق فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي في افتتاح منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد اجمك إف سي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نظيره نادي اجمك إف سي الاوزباكي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، مع نظيره الاوزباكي، مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد عبدالله الفيصل بالرياض.

تشكيل الاتحاد أمام أجمك إف سي

ومن المتوقع أن يبدأ نادي الاتحاد مباراة اليوم في دوري أبطال آسيا ضد أجمل إف سي بتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، صالح، رومارينهو، هارون كمارا.

في خط في الهجوم: كريم بنزيما.

القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

وتنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ضد نظيره اجمك إف سي، عبر شاشة قناة إس إس سي سبورت الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات هذه البطولة.

قناة (SSC1 HD)

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12380

الاستقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.