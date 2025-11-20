نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يوضح موقفه من مستحقات المهدي سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا لتوضيح مستحقات الحارس المهدي سليمان، مؤكدا أن النادي ملتزم قانونيا وماليا تجاه جميع لاعبيه.

وأشار البيان إلى أن النادي لا توجد عليه أي مستحقات مالية متأخرة تجاه سليمان عن أي موسم سابق، وأن هناك مستندات رسمية تثبت ذلك وفق العقود الموقعة واللوائح المنظمة لعلاقة اللاعبين بالأندية.

وأكد النادي أن موقفه القانوني سليم، وأن كل الحقوق المالية والإدارية محفوظة، مشددا على التعامل فقط بما هو مثبت بالأوراق الرسمية.

كما شدد الاتحاد على أنه في انتظار أي مخاطبات أو شكاوى رسمية من اتحاد الكرة بخصوص هذا الملف، وسيتم التعامل معها بشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي.

وجدد محمد أحمد سلامة، رئيس النادي، تأكيده على احترام جميع اللاعبين الحاليين والسابقين، والالتزام الكامل باللوائح وحفظ الحقوق وفق المستندات الرسمية فقط، مؤكدا استعداده للرد على أي شكوى أو إجراء قانوني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.