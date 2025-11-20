الرياضة

خالد الغندور: البنك الأهلي يتمسك ببقاء أسامة فيصل ويرفض رحيله

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي البنك الأهلي، عن مصير أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي من الرحيل عن الفريق.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: إدارة البنك الأهلي تتمسك ببقاء أسامة فيصل ضمن صفوف الفريق ولا نية لرحيله.

وأضاف: هدف البنك الأهلي التواجد ضمن الـ٧ الكبار في دوري نايل هذا الموسم، ولن نوافق على رحيل أي لاعب في الميركاتو الشتوي ونتمسك ببقاء القوام الأساسي للفريق بالكامل.

