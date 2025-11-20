نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة للمباراة والتردد الخاص بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل المواجهة المرتقبة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري

بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي، وعشاق الساحرة المستديرة داخل القارة السمراء إلى القاهرة مع مطلع الأسبوع المقبل، حيث يبدأ النادي الأهلي مشواره وأول خطواته في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات بلقاء صعب أمام شبيبة القبائل الجزائري.

وبالرغم من أن المباراة تأتي في افتتاح دور المجموعات، ولكنها تميل إلى طابع المباريات الحاسمة، وذلك نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ المواجهات بين الكرة المصرية والجزائرية.

ويبحث النادي الأهلي عن انطلاقة قوية ومطمئنة أمام جماهيره في مباراة شبيبة القبائل، من أجل الوصول إلى أبعد مدي في البطولة والحصول على اللقب القاري بعد أن خسره في العام الماضي، وذلك بعد الخروج من الدور نصف النهائي أمام نادي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما يدخل شبيبة القبائل المواجهة بدوافع قوية لتأكيد حضوره القاري وخطف نقطة ثمينة من قلب فم الأسد.

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويلتقي النادي الأهلي مع منافسه شبيبة القبائل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر 2025، وتقام المباراة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

دوري أبطال إفريقيا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائرى

ويمكن لعشاق النادي الأهلي متابعة مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل داخل مصر عبر القناة الأرضية المجانية تايم سبورت التابعة لشبكة أون سبورتس، والتي توفر البث على القمر الصناعي نايل سات.

كما ستُبث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

تردد قناة تايم سبورتس الأرضية لمتابعة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

قناة تايم سبورتس الأرضية، Time Sports تايم سبورتس

مناطق البث مصر (أرضي) و(فضائي).

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (فضائي) فقط.

البث الرقمي UHF 32

نايل سات الحامل: 7 غرب.

التردد: 11449.

الاستقطاب: H (أفقي).

معدل الرمز: 27500.

التشفير: مفتوحة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري

وقبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين واجه المارد الأحمر نظيره شبيبة القبائل الجزائري في 6 مواجهات سابقة، تمكن خلالهم المارد الأحمر في تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

الاستعداد للمباراة

وشهدت الأيام الماضية عقد جلسات بالفيديو بين توروب ولاعبي الأهلي بهدف تصحيح أخطاء لاعبي الفريق وتوصيل أفكاره لهم بشكل أسرع وأكثر دقة، وتعقد هذه الجلسات بشكل يومي، حيث يجتمع المدرب مع عدد من 5 إلى 10 لاعبين بشكل منفرد.

وتقوم هذه الاستراتيجية على عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق بشكل مكثف، حيث يحرص المدرب الدنماركي على اختيار 5 أو 10 لاعبين كل يوم ويجلس مع كل لاعب جلسة خاصة بهدف توجيه نصائح له وإطلاعه على الأخطاء التي يرتكبها في المباريات والدور المطلوب منه في الملعب.