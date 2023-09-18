تشكيل الهلال المتوقع أمام نافباخور اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان بصفة عامة، وفي السعودية بصفة خاصة عن التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال ضد نظيره نادي نافباخور اليوم الإثنين وذلك ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال آسيا.

ما هي تشكيلة الهلال المتوقعة أمام نافباخور؟

ويحتضن ستاد الملك فهد الدولي مباراة قوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره نادي نافباخور ضمن لقاءات أولى جولات بطولة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة 2023-2024.

وقد تقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب كل من نادي ناساجي مازاندران الإيراني، نادي مومباي سيتي الهندي، ونادي نافباخور الأوزبكي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد نافباخور

ومن المتوقع أن يبدأ خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالتشكيل الآتي:-

في حراسة المرمى:- محمد العويس

خط الدفاع:- سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط:- روبن نيفيز – ميشيل ديلجادو - محمد كنو

الهجوم:- مالكوم - ميتروفيتش - نيمار

وتنقل مباراة الهلال ضد نافباخور عبر مجموعة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الرسمي والوحيد لمباريات دوري أبطال آسيا.