سيراميكا مهتم بالتعاقد مع سيف جعفر والزمالك ينتظر عرضًا رسميًا

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور على اهتمام نادي سيراميكا بضم سيف جعفر لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: الأيام الماضية شهدت جس نبض اللاعب للانضمام إلى فريق سيراميكا خلال الميركاتو الشتوى خاصة أن الأخير لم يحصل على فرصته الكافية فى الفريق.

وأضاف: سيف حعفر لا يشعر بالارتياح فى الزمالك بسبب تغيير مركزه فى الفريق باستمرار الأمر الذى أثر على مستواه.

وتابع: مسئولى نادى الزمالك لم يتلقوا أى عرض رسمى حتى آلان،مشيرًا إلى أن حال طلب سيراميكا اللاعب بشكل رسمى سيتم دراسة الأمر بشكل جيد قبل اتخاذ أى قرار يخص موقف اللاعب مع النادي الأبيض.