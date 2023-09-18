نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ضربة موجعة تصدم جماهير الزمالك قبل الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير العاشقة للقلعة البيضاء نادي الزمالك، حسم مصير الانتخابات القادمة والمنتظرة للخروج من عنق الزجاجة الذي كان سببا في الخروج من جميع البطولات الموسم الموسم الماضي، ورحيل بعض نجومه.

- تفاصيل جلسة جعفر والبناني

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن قام فاروق جعفر المرشح على رئاسة نادي الزمالك بصحبة خالد لطيف المرشح على أمانة الصندوق، واجتمعوا مع عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالانتخابات.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " فاروق جعفر ابلغ البناني، بأنه قام بإستشارة اللجنة الأوليمبية، في أحقية إدلاء أي عضو بصوته في الانتخابات حتى وإن لم يسدد الاشتراكات".

وأختتم أمير هشام: "عماد البناني حسم الموقف نهائيا بعدم قانونية هذا الأمر، وأن من يريد التصويت والمشاركة في العملية الانتخابيه سيكون من المفترض دفع كل أقساطه قبل يوم 5 من شهر أكتوبر المقبل".