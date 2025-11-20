نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير التعاقدات في بيراميدز: لا صفقات تبادلية ونتطلع للتجديد مع نجومنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن تجربة النادي نجحت بفضل العمل والجهد داخل المنظومة، وليس على الدعم الجماهيري. وقال في تصريح لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت إن بيراميدز حقق نجاحا كبيرا في الموسم الماضي بفضل التعاون بين جميع عناصر الفريق.

وأضاف أن وليد الكرتي جدد عقده في مايو الماضي، ولا توجد مشكلة بشأن تجديد عقد فيستون مايلي حال رغبته في الاستمرار، رغم أن المفاوضات لم تبدأ بعد. وأشار أيضا إلى عدم وجود أي صفقات تبادلية مع الزمالك أو أي نادي آخر، وأن مصطفى فتحي من العناصر الأساسية وسيتم التجديد له لمدة 4 مواسم.

وبخصوص التعاقدات، أكد بسيوني أن النادي تفاوض مع حمدي فتحي لكن الصفقة لم تكتمل، ولم نتفاوض مع محمد صبحي أو وسام أبو علي. وأوضح أن بيراميدز ليس الأعلى من حيث الرواتب داخل الدوري المصري.

واختتم بالإشارة إلى سعادة النادي بحصد جائزة أفضل نادي في إفريقيا 2025 خلال حفل الكاف في الرباط، وسط حضور كبير من نجوم القارة.