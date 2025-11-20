نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي تلقى عدد من العروض الخارجية خلال الفترة الماضية من أجل ضمه في يناير سواء على سبيل الاعارة أو البيع.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن أفشة ترك الأمر في يد النادي الأهلي والذي طلب بدوره وصول العروض بشكل رسمي لمناقشتها مع اللاعب ومع الجهاز الفني بقيادة توروب.

واختتم: "لجنة التخطيط بدورها ترى أن استمرار أفشة سيكون مفيد أكثر من رحيله بسبب عدم وجود صناع ألعاب في الفريق سوى إمام عاشور وأفشة ويأتي بعدهم زيزو الذي يجيد في نفس المركز".