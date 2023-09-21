نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز في دوري Nile موسم 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره فريق بيراميدز، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة، في مواجهة الأزرق السماوي في لقاء اليوم.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الفارس الأبيض أمام بيراميدز العديد من التغييرات، لعودة بعض اللاعبين من الإصابة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري- حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري العام 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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