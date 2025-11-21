نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية في المقال التالي

أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية.. يشهد اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات حول العالم، يأتي في مقدمتها المواجهة المرتقبة بين الهلال السوداني ومولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباريات قوية في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية الكبرى.



مباريات دوري أبطال إفريقيا

تنطلق منافسات دوري أبطال إفريقيا اليوم بمباراة قوية بين الهلال السوداني ومولودية الجزائر، حيث يسعى الفريقان لتحقيق بداية قوية في مشوارهما نحو التأهل للدور التالي. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 مساءً، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية كبيرة من عشاق الكرة الأفريقية.



الدوري الإسباني والفرنسي والألماني

على صعيد الدوريات الأوروبية، تشهد الجولة الحالية للدوري الإسباني مواجهة نارية بين فالنسيا وليفانتي في تمام الساعة 10 مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3. وفي الدوري الفرنسي، يحل مارسيليا ضيفًا على نيس في مباراة مثيرة مقرر لها الساعة 9:45 مساءً، بينما يلتقي ماينز مع هوفنهايم ضمن منافسات الدوري الألماني عند الساعة 9:30 مساءً، في مباريات تعد بالكثير من الإثارة والمتعة الجماهيرية.



الدوري السعودي والإماراتي والقطري

تشهد الملاعب العربية اليوم مواجهات قوية على مستوى الدوريات المحلية. في الدوري السعودي، يلتقي الخلود مع الحزم عند الساعة 4:50 مساءً، بينما تجمع المباراة الأكثر متابعة بين الاتحاد والرياض في تمام الساعة 5:15 مساءً، ويليها لقاء الأهلي والقادسية عند الساعة 7:30 مساءً، وجميعها منقولة عبر قناة Thmanyah.

أما في الدوري الإماراتي، فتنطلق مباريات اليوم بمواجهتين في وقت واحد عند الساعة 2:40 مساءً، بين النصر والظفرة، ودبا الفجيرة والوحدة، بينما يلتقي الشارقة مع بني ياس في الساعة 5:30 مساءً. وفي الدوري القطري، يحل الأهلي ضيفًا على الدحيل عند الساعة 4:30 مساءً، فيما يلتقي الغرافة مع الوكرة عند الساعة 6:30 مساءً.