نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد شيريف تيراسبول اليوم الخميس 21\9\2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الجديد 2023-2024.

موعد مباراة روما ضد شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة روما الإيطالي؛ مع نظيره فريق شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، في افتتاح مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

وستنطلق صافرة مباراة روما ضد شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويتواجد فريق روما الايطالي في المجموعة السابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم؛ مع كلا من سلافيا براج، شيريف تيراسبول، وسيرفيت السويسري.

القنوات الناقلة لمباراة روما وشيريف تيراسبول

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، كما سيتم بث مباراة روما ضد شيريف تيراسبول عبر قناة beIN Sports 1.