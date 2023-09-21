نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز اليوم الخميس 21\9\2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي كرة قدم العربية والعالمية في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق لاسك لينز مساء اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز

وستنقل مباراة ليفربول ضد لاسك لينز عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع.،

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عبر سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.