نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الزمالك يكشف عن قميصه الجديد في الموسم الحالى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القميص الجديد للفارس الأبيض الذي سوف يظهر من خلاله في مختلف المسابقات المحلية بالإضافة إلى البطولات القارية في الموسم الجديد.

قميص الزمالك الجديد في الموسم الجارى

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز اليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكشف نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" حول قميص الفريق الجديد من خلال مقطع فيديو يتواجد فيه كلًا من شيكابالا وأحمد سيد يززو ومصطفي شلبي وعمر جابر ويوسف أوباما ومحمد عبدالشاقي.