نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة أبوظبي الرياضية تتعاقد رسميًا مع سيد عبدالحفيظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، تعاقدها بشكل رسمي مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا.

سيد عبد الحفيظ ضمن الفريق التحليلي لمباريات دوري السوبر الإفريقي

وكشفت قناة أبوظبي الرياضية أن سيد عبدالحفيظ سيكون ضمن الفريق التحليلي لمباريات دوري السوبر الإفريقي، الذي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن إقامته في شهر أكتوبر المقبل ويستمر حتى نوفمبر، بمشاركة الأهلي.

وكتبت قناة أبوظبي الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: "أبوظبي الرياضية تتعاقد مع سيد عبدالحفيظ وعزيز بودربالة لتقديم الاستوديوهات التحليلية المصاحبة لدوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) والتي سيتم بثها على القنوات المفتوحة مجانًا..".

وكان سيد عبدالحفيظ قد رحل عن منصبه في النادي الأهلي بقرار من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وتولى خالد بيبو بدلًا منه منصب مدير الكرة.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية الناقلة لمباريات دوري السوبر الإفريقي

قنوات ابو ظبي المفتوحة: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD

